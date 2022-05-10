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УЗ подовжила роботу міської електрички у Києві

Вівторок, 10 травня 2022, 13:44 - Cергій Мельник
 
Укрзалізниця

"Укрзалізниця" організувала додаткові вечірні рейси Київської кільцевої електрички.

Про це повідомляється у Telegram-каналі перевізника.

"Додаткові вечірні рейси прибувають до кінцевих станцій – Святошин та Дарниця – о 21:30, що дозволяє киянам дістатися домівок на Сирці, Оболоні, Троєщині, Русанівці, Березняках, Деміївці, Солом'янці, Борщагівці та інших районах до початку дії комендантської години", – йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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Київ транспорт Укрзалізниця
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