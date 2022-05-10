У Києві ще кілька тролейбусних маршрутів відновили роботу
У Києві відновили роботу тролейбуси № 30, № 29Д та трамвай № 35.
Про це повідомили в КМДА.
Тролейбусний маршрут № 30 курсує від вулиці Милославської до вулиці Кадетський гай з інтервалом руху 25 хвилин.
Тролейбусний маршрут № 29Д – від Дарницької площі до Залізничної станції "Зеніт" з інтервалом руху 25 хвилин.
Трамвайний маршрут № 35 – від вулиці Сержа Лифаря до станції метро "Лісова" з інтервалом руху 25 хвилин.
У КМДА зазначають, що наземний пасажирський транспорт курсує з 07:00 до 21:00.
Перелік актуальних маршрутів наземного транспорту - за посиланням.
Економічна правда
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