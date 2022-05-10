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У Києві ще кілька тролейбусних маршрутів відновили роботу

Вівторок, 10 травня 2022, 10:08 - Олексій Павлиш

У Києві відновили роботу тролейбуси № 30, № 29Д та трамвай № 35.

Про це повідомили в КМДА. 

Тролейбусний маршрут № 30 курсує від вулиці Милославської до вулиці Кадетський гай з інтервалом руху 25 хвилин.

Тролейбусний маршрут № 29Д – від Дарницької площі до Залізничної станції "Зеніт" з інтервалом руху 25 хвилин.

Трамвайний маршрут № 35 – від вулиці Сержа Лифаря до станції метро "Лісова" з інтервалом руху 25 хвилин.

У КМДА зазначають, що наземний пасажирський транспорт курсує з 07:00 до 21:00.

Перелік актуальних маршрутів наземного транспорту - за посиланням.

Економічна правда

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Київ транспорт
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