"Сінево" відновлює роботу лабораторій у Києві

Лабораторія "Сінево", що входить до шведського медичного холдингу Medicover, з 2 травня відновить роботу частини мережі в Києві та відкриє 12 пунктів забору крові.

Про це йдеться у повідомленні компанії на офіційній сторінці у Facebook.

CEO Medicover Фредрік Рогмарк раніше під час презентації квартальної звітності анонсував поступове відновлення роботи лабораторії та мережі пунктів забору крові (ПЗК) в українській столиці, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це важливо, тому що багато з більш просунутих тестів, які користуються великим попитом в Україні, можуть бути оброблені тільки в лабораторії в Києві. Тому, поступово відновлюючи її, ми можемо поширювати також набагато більш просунуті та необхідні тести", – зазначив він.

За словами Рогмарка, послуги лабораторій мають попит по всій країні навіть у ситуації війни.

"Іноді, можливо, важко зрозуміти, чому люди хочуть піти і здати аналізи крові, коли йде війна, але охорона здоров'я має важливе значення, і вона необхідна в ситуації, незалежно від того, чи йде війна", – наголосив CEO.

Він зазначив, що друга за величиною в Україні лабораторія в Харкові залишається закритою.

Згідно з інформацією Medicover, у перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого бізнес був повністю закритий на п'ять днів, а потім установи знову відкрили там, де це було безпечно, в основному в західних районах.

На кінець першого кварталу діяло 147 ПЗК (106 власних та 41 франчайзингових) із 346 та 5 з 8 лабораторій.

На момент складання квартального звіту було повністю знищено 7 ПЗК (5 власних та 2 франчайзингових) у містах Маріуполь, Буча та Київ (власні ПЗК) та у невеликих містах Східного регіону (франчайзингові ПЗК).

До групи ризику віднесено 26 власних ПЗК, розташованих у містах Миколаїв, Херсон, Краматорськ та Харків, в останньому також перебуває під загрозою лабораторія.