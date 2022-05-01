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Кабмін надав портфельні гарантії банкам-кредиторам

Неділя, 1 травня 2022, 19:48 - Cергій Мельник

Уряд надав портфельні гарантії банкам-кредиторам для подальшої підтримки мікро-, малого та середнього підприємництва.

Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету Міністрів.

За результатами відбору банків-кредиторів на умовах, визначених Порядком надання державних гарантій на портфельній основі, в 2022 році надаються державні гарантії для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, наданих суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва — резидентам України, у межах визначених обсягів.

Граничний обсяг державних гарантій на портфельній основі становить: "Укргазбанк" — 849 млн грн, "Ощадбанк" — 425 млн грн, банк "Грант" — 43 млн грн, банк "Південний" — 26 млн грн, банк "Український капітал" — 14 млн грн, "МетаБанк" — 13 млн грн, "Правекс банк" — 8 млн грн, "Укрбудінвестбанк" — 8 млн грн, "Банк інвестицій та заощаджень" — 7 млн грн, "А-Банк" — 7 млн грн.

Економічна правда

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