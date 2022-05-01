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Путін заборонив використовувати західні антивіруси з 2025 року

Неділя, 1 травня 2022, 18:21 - Cергій Мельник
 
Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про додаткові заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки РФ.

Документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

В указі прописана мета створити у кожному відомстві, установі та системоутворюючих організаціях підрозділи з ІТ-безпеки.

При цьому з 1 січня 2025 року установам та держкомпаніям заборонено використовувати засоби захисту інформації, вироблені у "недружніх країнах".

Економічна правда

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