Путін заборонив використовувати західні антивіруси з 2025 року

Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про додаткові заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки РФ.

Документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

В указі прописана мета створити у кожному відомстві, установі та системоутворюючих організаціях підрозділи з ІТ-безпеки.

При цьому з 1 січня 2025 року установам та держкомпаніям заборонено використовувати засоби захисту інформації, вироблені у "недружніх країнах".

Економічна правда