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Україна планує створити інтегровану систему радіаційного моніторингу

Неділя, 1 травня 2022, 15:45 - Олексій Павлиш

Кабмін схвалив стратегію інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу на період до 2024 року - передбачається, що вона взаємодіятиме з аналогічною системою ЄС.

Про це йдеться у розпорядженні уряду № 323-р від 29 квітня, яке опубліковане на Урядовому порталі.

Створення такої системи дасть змогу виявляти в режимі реального часу радіаційні забруднення і загрози транскордонного перенесення радіоактивних речовин, йдеться в документі.

На першому етапі - до кінця 2022 року - планують визначити коло суб'єктів, які здійснюватимуть збір, обробку та передачу радіологічної інформації, та розробити нормативно-правові акти, необхідні для побудови і функціонування системи моніторингу.

На другому етапі - до кінця 2024 року - планують забезпечити безпосередню побудову системи "шляхом функціонального поєднання окремих суб'єктів моніторингу в єдину систему та забезпечення її автоматизованої взаємодії із системою радіологічного моніторингу ЄС".

При цьому, фінансування створення і функціонування інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу здійснюватиметься в межах чинних бюджетних програм.

Організаційне забезпечення та моніторинг реалізації стратегії, а також координацію суб'єктів моніторингу здійснює Міндовкілля.

Серед очікуваних результатів стратегії:

  • створення єдиної інтегрованої системи радіаційного моніторингу;
  • синхронізація української системи радіаційного моніторингу з європейською EURDEP;
  • доступ до результатів моніторингу у режимі реального часу;
  • впровадження механізмів раннього оповіщення населення та прогнозування розвитку радіаційної обстановки в Україні при транскордонному перенесенні радіоактивних речовин;
  • прийняття ефективних оперативних рішень щодо заходів радіаційного захисту в разі виникнення радіаційної загрози.

Економічна правда

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