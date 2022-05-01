Україна розірвала угоду з РФ щодо рибного господарства

Кабмін прийняв постанову "Про денонсацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі рибного господарства".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що війна Росії проти України докорінно змінили сферу дії зобов'язань, які підлягають виконанню відповідно до Угоди від 24 вересня 1992 р між Урядом України та Росії про співробітництво в галузі рибного господарства.

"У таких умовах, передбачені Угодою цілі, зокрема в частині заходів з управління морських живими ресурсами, у межах економічних зон та континентального шельфу, знехтувані державою агресором, а інструменти для ïx досягнення не можуть бути реалізовані в подальшому", - заявили в міністерстві.

Економічна правда