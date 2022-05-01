Світовий лідер у галузі освітлення Signify передає Ірпеню 300 світильників для вулиць міста
Світовий лідер у галузі освітлення - компанія Signify (раніше відома як Philips Lighting) - долучається до реконструкції мережі вуличного освітлення Ірпеня, яка була зруйнована російською армією.
Про це у Telegram повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
За його словами, компанія передає 300 енергоефективних світильників для вулиць Ірпеня.
"Відповідний договір підписали з керівником Signify Олексієм Шершнем", - додав Меркушин.
Signify - нова назва компанії Philips Lighting. Компанія є світовим лідером у галузі освітлення.
З перших днів повномасштабної війни в Україні професор та засновник Інституту керівників вищої ланки Єльського університету Джеффрі Зонненфельд з командою експертів і студентів стежить за компаніями, які працювали або працюють у Росії.
За даними групи експертів Єльського університету, які вони щоденно оновлюють, Signify лише призупинила експорт до РФ.
Економічна правда
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