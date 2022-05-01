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Світовий лідер у галузі освітлення Signify передає Ірпеню 300 світильників для вулиць міста

Неділя, 1 травня 2022, 12:28 - Олексій Павлиш

Світовий лідер у галузі освітлення - компанія Signify (раніше відома як Philips Lighting) - долучається до реконструкції мережі вуличного освітлення Ірпеня, яка була зруйнована російською армією.

Про це у Telegram повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, компанія передає 300 енергоефективних світильників для вулиць Ірпеня.

"Відповідний договір підписали з керівником Signify Олексієм Шершнем", - додав Меркушин.

Signify - нова назва компанії Philips Lighting. Компанія є світовим лідером у галузі освітлення.

З перших днів повномасштабної війни в Україні професор та засновник Інституту керівників вищої ланки Єльського університету Джеффрі Зонненфельд з командою експертів і студентів стежить за компаніями, які працювали або працюють у Росії.

За даними групи експертів Єльського університету, які вони щоденно оновлюють, Signify лише призупинила експорт до РФ.

Економічна правда

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