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Із 1 травня на Луганщині подаватимуть газ без специфічного різкого запаху

Неділя, 1 травня 2022, 10:59 - Олексій Павлиш

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що із 1 травня споживачам Луганщини подаватимуть неодорований газ, без специфічного різкого запаху.

Про це Гайдай повідомив у Telegram.

"Краматорське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів повідомило АТ "Луганськгаз" про ризики та ускладнення з доставки речовини для проведення одоризації природного газу для споживачів.

Подібна ситуація склалася через російське вторгнення на територію України.

Тож, із 1 травня споживачам Луганської області відбуватиметься подача неодорованого газу", - пояснив він.

Гайдай закликав бути вкрай обережними та дотримуватись правил безпечного користування природними газом.

Довідка. Одорант – речовина, яку додають до газу, щоб надати йому сильного специфічного запаху, головним чином попереджувального, або за яким визначають місця витікання.

Щоб забезпечити безпеку транспортування і використання газу, йому спеціально надають різкий запах.

Економічна правда

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газ Луганськ війна
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