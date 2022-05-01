Китай провів екстрену нараду з банкірами щодо захисту від можливих санкцій США – FT

Китайські регулятори провели екстрену нараду з місцевими та іноземними банками щодо захисту закордонних активів країни від західних санкцій - аналогічних до тих, які запроваджені проти РФ за її вторгнення в Україну.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Китайські посадовці стурбовані тим, що такі ж заходи можуть бути вжиті проти Пекіна у разі регіанального воєнного конфлікту або іншої кризи.

"Адміністрація Сі Цзіньпіна підтримувала Володимира Путіна протягом усієї кризи, але китайські банки та компанії залишаються обережними щодо будь-яких операцій з російськими структурами, які можуть спричинити санкції США", - нагадує газета.

За даними FT, у внутрішній нараді, яка відбулась 22 квітня, взяли участь представники Центробанку Китаю та міністерства фінансів, а також керівники десятків місцевих та міжнародних кредиторів, таких як HSBC.

Нарада почалася зі слів представників Мінфіну про те, що Пекін стривожений здатністю США та їхніх союзників щодо заморожування доларових активів ЦБ РФ.

"Офіційні особи та присутні не згадали конкретних сценаріїв, але одним із можливих причин таких санкцій вважається китайське вторгнення на Тайвань, який Китай вважає своєю територією і погрожує вторгненням", - пише FT.

"Якщо Китай нападе на Тайвань, роз’єднання китайської та західної економік буде набагато серйознішим, ніж [роз’єднання з] Росією, тому що економічний слід Китаю зачіпає кожну частину світу", - сказав один із співрозмовників газети, проінформованих про зустріч.

Керуючий директор Orient Capital Research в Гонконзі Ендрю Коллієр заявив, що китайський уряд має рацію, що занепокоєний, "оскільки у нього дуже мало альтернатив, а наслідки [фінансових санкцій США] катастрофічні".

За даними газети, на зустрічі офіційні особи поцікавилися в присутніх банкірів, що можна зробити для захисту закордонних активів країни, особливо її валютних резервів у розмірі 3,2 трлн доларів.

FT додає, що "величезні активи Китаю", номіновані в доларах, варіюються від казначейських облігацій США на понад 1 трлн доларів до офісних будівель у Нью-Йорку. Так, державна страхова група Dajia, володіє готелем Waldorf Astoria у Нью-Йорку.

"Ніхто на місці не міг придумати гарного рішення проблеми.

Банківська система Китаю не готова до заморожування своїх доларових активів або виключення з системи обміну повідомленнями Swift, як це зробили проти РФ", - каже джерело газети.

HSBC не відповіла на запит про коментар.

Деякі банкіри припустили, що Центробанк міг би вимагати від експортерів обміняти всі свої валютні доходи на юані. Експортерам зараз дозволяється зберігати частину валютної виручки для використання в майбутньому.

Інші запропонували "значне" скорочення квоти для китайських громадян (у розмірі 50 тисяч доларів) на щорічну купівлю валюти для закордонних поїздок, навчання та інших покупок.

При цьому деякі банкіри, що були на зустрічі, сумніваються, що Вашингтон дозволить собі розірвати економічні зв'язки з Китаєм, враховуючи його статус другої за обсягами економіки у світі, величезні запаси доларових активів і тісні торговельні відносини зі США.

Економічна правда