В НБУ розповіли, куди спрямують кошти зі спеціального рахунку МВФ
НБУ подякував країнам, за ініціативи яких Міжнародний валютний фонд створив спеціальний рахунок для підтримки України – кошти спрямують на потреби бюджету і платіжного балансу.
Про це повідомила пресслужба Національного банку.
"Гроші, що надійдуть на рахунок, будуть спрямовані насамперед на забезпечення потреб платіжного балансу та державного бюджету для стабілізації економіки України", – повідомив регулятор.
Зазначається, що переказувати допомогу зможуть не тільки уряди, але й міжнародні організації та міжурядові утворення.
Створення інструменту було ініційовано канадським виконавчим директором у МВФ та відразу підтримано директорами від нідерландсько-бельгійської групи країн, до якої входить і Україна, а також групи країн Скандинавії та Балтії.
Також регулятор підтвердив, що уряд Канади планує виділити до 1 млрд канадських доларів для переказу на цей рахунок.
Як у коментарі повідомив голова НБУ Кирило Шевченко, він ініціював зустріч наступного тижня з послами країн "Групи семи", щоб обговорити майбутню підтримку.
Нагадуємо:
На прохання країн-членів МВФ Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила відкриття керованого рахунку для України.
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