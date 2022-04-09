В НБУ розповіли, куди спрямують кошти зі спеціального рахунку МВФ

НБУ подякував країнам, за ініціативи яких Міжнародний валютний фонд створив спеціальний рахунок для підтримки України – кошти спрямують на потреби бюджету і платіжного балансу.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

"Гроші, що надійдуть на рахунок, будуть спрямовані насамперед на забезпечення потреб платіжного балансу та державного бюджету для стабілізації економіки України", – повідомив регулятор.

Зазначається, що переказувати допомогу зможуть не тільки уряди, але й міжнародні організації та міжурядові утворення.

Створення інструменту було ініційовано канадським виконавчим директором у МВФ та відразу підтримано директорами від нідерландсько-бельгійської групи країн, до якої входить і Україна, а також групи країн Скандинавії та Балтії.

Також регулятор підтвердив, що уряд Канади планує виділити до 1 млрд канадських доларів для переказу на цей рахунок.

Як у коментарі повідомив голова НБУ Кирило Шевченко, він ініціював зустріч наступного тижня з послами країн "Групи семи", щоб обговорити майбутню підтримку.

Нагадуємо:

На прохання країн-членів МВФ Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила відкриття керованого рахунку для України.