В Україні створять Фонд відновлення за п’ятьма напрямками

Уряд подав на розгляд президента указ про створення Фонду відновлення України, який працюватиме як консультаційний орган при президентові і складатиметься з п’яти робочих груп.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у ході відкриття засідання уряду у суботу.

Фонд забезпечуватиме координацію накопичення фінансових ресурсів для післявоєнного відновлення України.

В рамках фонду будуть створені п’ять робочих груп за низкою напрямків, зокрема – комунікації з міжнародними фінансовими організаціями, комунікації з країнами-партнерами, а також збору коштів від приватних осіб і великих світових корпорацій і компаній.

"Наше завдання — консолідувати всі можливі джерела для відбудови нашої держави", – наголосив Шмигаль.

Також уряд подав на розгляд Зеленського проєкт указу про створення Національної ради з відновлення країни, яка буде займатись розробкою плану післявоєнного відновлення та розвитку нашої країни. Прем’єр зазначив, що крім конкретних кроків з відновлення та розбудови інфраструктури й житла він міститиме також "структурну модернізацію та перезапуск економіки на основі європейських стандартів і правил".