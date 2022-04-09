Уряд продовжив термін виплат для переселенців в Україні
Кабінет міністрів схвалив продовження терміну отримання фінансової допомоги для вимушено переміщених українців.
Про це прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час відкриття засідання уряду у суботу.
Кінцевий термін отримання допомоги продовжили до 30 квітня. Ідеться про програму виплат по 2 тисячі гривень дорослому та по 3 тисячі гривень дітям.
Також уряд змінив порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Оформити статус переселенця тепер можна вже після працевлаштування.
Нагадуємо:
Держава виплачуватиме переселеним в Україні громадянам мінімальну щомісячну підтримку у 2 тисячі гривень.
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