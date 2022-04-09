Світові донори зібрали для допомоги українцям понад 10 мільярдів євро

Глобальні донори виділяють 10,1 мільярда євро на підтримку переміщених українців як всередині країни, так і за її межами.

Про це повідомляє Reuters, France24.

Донори, зокрема уряд Канади та Європейська комісія, у суботу під час заходу зі збору коштів у Варшаві (Польща), пообіцяли загальну суму у 9,1 мільярда євро у вигляді пожертв, позик і грантів на підтримку українців.

З цієї суми уряди, компанії та приватні особи разом пообіцяли пожертвувати 4,1 мільярда євро, які будуть розподілені в основному через українську владу або Організацію Об’єднаних Націй (ООН).

Решта 5 мільярдів євро зібрано у вигляді позик та грантів від фінансових установ ЄС. Зокрема, на них профінансують програму на 4 мільярди євро для забезпечення українців, які прибувають до країн ЄС, житлом, освітою та послугами з охорони здоров’я.

Згодом до збору коштів доєднався Європейський банк реконструкції та розвитку, який додав ще 1 млрд євро до вже зібраної суми.

Наразі понад 4 мільйони людей виїхали з України до країн ЄС в пошуках притулку після початку повномасштабного нападу Росії. Ще 6,5 мільйона людей покинули свої домівки як внутрішньо переміщені особи.





