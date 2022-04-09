Європейський інвестбанк надасть 4 мільярди євро країнам, що приймають українців

Європейський інвестиційний банк готує програму фінансування у 4 млрд євро, що допоможе країнам-членам ЄС приймати українських біженців, які тікають від війни.

Про це повідомила пресслужба ЄІБ.

Фінансування у 4 млрд євро надаватиметься на 2022 та 2023 роки, і допоможе містам і регіонам ЄС у задоволенні нагальних інвестиційних потреб і вирішенні проблем, пов’язаних із прийняттям та інтеграцією переміщених з України осіб.

Нова програма наразі очікує на затвердження Радою директорів ЄІБ. Ці кошти спрямують на розвиток ключової соціальної інфраструктури задля надання послуг для українських біженців, зокрема – житла, шкіл, лікарень і дитячих садків.

ЄІБ нагадує, що вже схвалиі Пакет заходів солідарності з Україною 4 березня, в межах якого Україна отримала 668 млн євро для екстреної підтримки ліквідності. Крім того, ЄІБ працює над наданням подальшого фінансування, щоб український уряд міг надалі надавати критичні громадські послуги для громадян, які залишилися в Україні.

Відповідно до обговорень між президентом ЄІБ Вернером Хойєром і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, ці кошти передбачені для підтримки транспорту, енергетики, міського розвитку та цифрових проєктів.





