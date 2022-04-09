Через нові санкції ЄС на кордоні з Білоруссю утворилась черга з двох тисяч фур

На кордоні Білорусі з Євросоюзом на виїзд очікують понад 2,4 тисячі фур, які мають покинути територію блоку до 16 квітня в рамках нових санкцій проти РФ та Білорусі.

Про це повідомляє білоруське провладне ЗМІ Белта з посиланням на дані Держприкордонкомітету.

На білорусько-латвійському кордоні перед пунктом пропуску "Григорівщина" зібралося понад 410 вантажівок, "Урбани" - понад 200.

В'їзду до Литви перед пунктом пропуску "Відзи" очікують понад 20 вантажівок, "Котлівка" – 320, "Кам'яний Лог" – понад 340, "Беняконі" – понад 450, "Привалка" – понад 330 фур.

На польському напрямку перед пунктом пропуску "Берестовиця" зібралося понад 290 фур, "Козловичі" – понад 100.

Нагадуємо:

Російські і білоруські вантажівки, які перебували на території ЄС станом на 9 квітня, наказано залишити територію блоку до 16 квітня.