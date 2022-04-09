ЗМІ: Білорусь спалює золотовалютні резерви, а грошей залишається дедалі менше
Стрес і потрясіння обійшлися Білорусі в березні 692,9 млн дол золотовалютних резервів, зниження склало 8,4%.
Про це пише місцеве видання Наша ніва.
За місяць раніше теж теж було зменшення: резерви скоротилися на 259,1 мільйона доларів або на 3 відсотки. У підсумку станом на 1 квітня 2022 року їхня загальна сума склала 7,57 млрд доларів.
"Зниження валютних резервів суттєво змінило їхню структуру. Основні втрати іноземної валюти зазнали іноземної валюти, її частка знизилася з 43 до 37 відсотків. На цьому фоні частка золота збільшилася з 40 до 44 відсотків", - йдеться у повідомленні.
У перерахунку на долар США та з урахуванням зростання цін на дорогоцінний метал вартість золота в резервах становить 3,34 млрд дол, а іноземної валюти залишилося лише 2,8 млрд дол.
"Доля інших активів у резервах дуже мала. Збитки від курсових різниць у березні в іноземній валюті становили 730 мільйонів доларів, або 21 відсоток.
100 мільйонів доларів було витрачено погашення боргу, решта - продаж валюти на підтримку рубля і переведення валютних резервів на інші активи", - резюмується у матеріалі.
Нагадуємо:
Уряд Білорусі вже офіційно заявив, що деякі кредитори з числа "ворогів" отримають свої гроші лише у білоруських рублях.
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