Revolut спрощує реєстрацію для українських біженців

Банківська фінтех компанія Revolut спростила вимоги реєстрації для українських біженців в Європі.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Для відкриття рахунку в ЄС потрібне підтвердження права на проживання у Європі. Revolut спростила цю вимогу для українських біженців, надаючи можливість отримати доступ до своїх грошей, прив'язавши додаток до українського банківського рахунку.

Тепер можна платити зі своєї картки в місцевій валюті країни, де ви перебуваєте, або знімати готівку", - йдеться у повідомленні.

Після того як клієнт обирає країну проживання, йому буде необхідно вказати свою поточну адресу за межами України, наприклад, адресу притулку, та заповнити свої особисті дані. А потім підтвердити свою особу, обравши та завантаживши свій український паспорт, посвідчення особи або візу.