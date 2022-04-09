Заводи Пінчука поступово відновлюють виробництво

З початку квітня заводи Інтерпайп Віктора пінчука поновлюють операційну діяльність у Дніпрі, Нікополі та Новомосковську. В першу чергу запрацюють потужності для доопрацювання напівготових труб, залізничних коліс та колісних пар.

Про це йдеться у соцмережах компанії

Основна частина готової продукції буде експортуватись на європейський ринок.

"Наприкінці березня компанія почала відвантажувати продукцію, вироблену ще до початку війни, автотранспортом до Європи. Пропускна здатність логістичних каналів в Україні обмежена, тому об’єми вантажів наразі неможливо порівняти із об’ємами довоєнного часу", - йдеться у повідомленні.