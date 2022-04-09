У березні Пенсійний фонд недоотримав лише 9% ЄСВ від довоєнного влану

У березні Пенсійний фонд недоотримав лише 9% єдиного соціального внеску від запланованих обсягів на мирний час.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна час телемарафону, передає Укрінформ.

За її словами, бізнес намагається сплачувати цей внесок за будь-яких умов, і це є показником ефективності економічного фронту.