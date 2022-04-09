ЄС обмежив імпорт добрив із Росії
Євросоюз у межах чергового пакету санкцій обмежив імпорт добрив із Росії.
Про це йдеться в офіційному журналі ЄС, передає Інтерфакс-Україна.
Так, з 10 липня Євросоюз запроваджує квоти на імпорт низки російських добрив терміном на один рік. Квота на ввезення хлористого калію становитиме 837,57 тис. тонн, складних та інших добрив із вмістом калію – 1 млн 577,807 тис. тонн.
Розмір квот Єврокомісія може коригувати. Обмеження не поширюються на постачання до 10 липня у межах контрактів, укладених до 9 квітня цього року
Нагадуємо:
Раніше Єврокомісія повідомила, що в межах нового пакету санкцій проти Росії здійснить "заходи щодо протидії постачанню хлористого калію з Білорусі" в обхід санкцій.
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