ЄС обмежив імпорт добрив із Росії

Євросоюз у межах чергового пакету санкцій обмежив імпорт добрив із Росії.

Про це йдеться в офіційному журналі ЄС, передає Інтерфакс-Україна.

Так, з 10 липня Євросоюз запроваджує квоти на імпорт низки російських добрив терміном на один рік. Квота на ввезення хлористого калію становитиме 837,57 тис. тонн, складних та інших добрив із вмістом калію – 1 млн 577,807 тис. тонн.

Розмір квот Єврокомісія може коригувати. Обмеження не поширюються на постачання до 10 липня у межах контрактів, укладених до 9 квітня цього року

Нагадуємо:

Раніше Єврокомісія повідомила, що в межах нового пакету санкцій проти Росії здійснить "заходи щодо протидії постачанню хлористого калію з Білорусі" в обхід санкцій.