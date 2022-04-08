Mitsubishi призупинила постачання в РФ та локальне виробництво

Автомобільна корпорація Mitsubishi Motors призупинила постачання в РФ та локальне виробництво на спільному з концерном Stellantis автозаводі у Калузі.

Про це випливає із заяви компанії, передає Інетрфакс.

Зазначається, що виробництво та постачання автомобілів призупинено через логістичні труднощі.

Відповідним заводом у Калузі група Stellantis володіє на 70%, у Mitsubishi – 30%. За даними аналітичної системи "СПАРК-Інтерфакс", виторг офіційного дистриб'ютора Mitsubishi в РФ в 2021 склав 55,6 млрд руб, а чистий прибуток - 2,75 млрд руб.