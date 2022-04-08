Mitsubishi призупинила постачання в РФ та локальне виробництво
П'ятниця, 8 квітня 2022, 20:56 -
Автомобільна корпорація Mitsubishi Motors призупинила постачання в РФ та локальне виробництво на спільному з концерном Stellantis автозаводі у Калузі.
Про це випливає із заяви компанії, передає Інетрфакс.
Зазначається, що виробництво та постачання автомобілів призупинено через логістичні труднощі.
Відповідним заводом у Калузі група Stellantis володіє на 70%, у Mitsubishi – 30%. За даними аналітичної системи "СПАРК-Інтерфакс", виторг офіційного дистриб'ютора Mitsubishi в РФ в 2021 склав 55,6 млрд руб, а чистий прибуток - 2,75 млрд руб.
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