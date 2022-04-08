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Сховище відпрацьованого ядерного палива ЧАЕС не постраждало

П'ятниця, 8 квітня 2022, 20:26 - Ілля Колдомасов

Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні загалом не постраждало.

Про це повідомив Енергоатом.

"Периметр не пошкоджено. Все обладнання, комп’ютерна та інша спеціальна техніка – на місці. Водночас наявні ознаки мародерства: пошкоджено кілька дверей, зникли деякі побутові пристрої", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадуємо:

З 24 лютого до 31 березня територія об'єкта була тимчасово окупована російськими військами.

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Економічна правда
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