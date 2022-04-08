ЄС запроваджує безкоштовний роумінг для українських біженців
24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали заяву щодо забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна.
Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.
Зазначається, що у майбутньому кількість операторів може збільшитися.
"Спільна заява має на меті закласти стабільнішу основу, щоб допомогти переміщеним українцям в Європі залишатися на зв'язку з рідними та друзями вдома", – йдеться в повідомленні.
У ЄК додали, що телеком-оператори безплатно роздали мільйони SIM-карток біженцям з України. Багатьом біженцям, що використовують такі SIM-картки, також вдалося скористатися можливістю здійснення міжнародних дзвінків в Україну без оплати.
Економічна правда
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