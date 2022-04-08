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ЄС запроваджує безкоштовний роумінг для українських біженців

П'ятниця, 8 квітня 2022, 19:25 - Економічна правда

24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали заяву щодо забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

Зазначається, що у майбутньому кількість операторів може збільшитися.

"Спільна заява має на меті закласти стабільнішу основу, щоб допомогти переміщеним українцям в Європі залишатися на зв'язку з рідними та друзями вдома", – йдеться в повідомленні.

У ЄК додали, що телеком-оператори безплатно роздали мільйони SIM-карток біженцям з України. Багатьом біженцям, що використовують такі SIM-картки, також вдалося скористатися можливістю здійснення міжнародних дзвінків в Україну без оплати.

Економічна правда

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роумінг мобільний зв'язок ЄС міграція
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