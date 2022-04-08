Водії та будівельники увійшли до лідерів вакансій українського ринку

Найбільш затребуваними професіями на українському ринку у березні були водії та будівельники.

Про це йдеться у пресрелізі "OLX Робота".

Найчастіше протягом березня на OLX Робота шукали водіїв – 9,5 тис. вакансій. Слід зазначити, що у березні держава дозволила водіям категорії B керувати вантажівками, що значно розширило аудиторію кандидатів на таку роботу.

Також до списку популярних фахівців додалися будівельники, яких зараз потребують понад тисячу роботодавців.

У березні роботодавці змістили фокус уваги з працівниками сфери торгівлі. Кількість вакансій продавців зменшилася з 10 тис. до 6,3 тис. Менше стало вакансій і для кухарів, а пропозиції для офіціантів взагалі зникли з найпопулярніших.

При цьому зберігається відносно стабільний попит на вантажників, охоронців, кур'єрів, нянь та швачок.

Зарплати на ринку робітничих професій дещо "просіли". Проте є й ті, у кого зарплата у березні зросла – це кур'єри.

Через внутрішню міграцію та релокейт бізнесу у березні найбільша активність претендентів спостерігалася у західних областях України: у Закарпатській (12 відгуків на одну вакансію), Чернівецькій (9 відгуків), Хмельницькій та Вінницькій (по 8 відгуків) областях.

Низька активність в областях, на територіях яких проходять бойові дії: 1-2 відгуки на вакансію.

Водночас мегаполіси, за винятком Львова, зберігають лідерство за кількістю вакансій: Київська (15,2 тис.), Дніпропетровська (6,3 тис.), Одеська (5,6 тис.), Харківська області (3 тис.) .

Економічна правда