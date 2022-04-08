Японія забороняє імпорт російського вугілля та висилає вісьмох дипломатів РФ

Японія приєдналася до США та країн ЄС, оголосивши про заборону на імпорт російського вугілля. Також Японія висилає вісьмох дипломатів РФ.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди.

"Росія неодноразово порушувала міжнародне гуманітарне право, вбиваючи мирних жителів та атакуючи атомні електростанції.

Це непрощенні воєнні злочини", - заявив Кісіда на прес-конференції.

"Рішучими заходами проти Росії та підтримкою українському народу ми дамо зрозуміти, що міжнародна спільнота ніколи не прийме обурення Росії, а Японія стоїть разом з Україною", - додав він.

Агентство додає, що МЗС Японії оголосило про висилку 8 дипломатів РФ.

"Ми закликаємо російські війська негайно вийти. Пропаганда РФ, яка заперечує вбивство мирних жителів і каже, що ці інциденти сфальсифіковані Заходом, абсолютно неприйнятна", - сказала речниця МЗС Хікаріко Оно.

Інші нові санкції включають заборону на імпорт деяких російських товарів, зокрема, горілки, і заморожування активів провідного державного кредитора Сбербанку, а також Альфа-банку.

Згідно з даними уряду, на Росію припадало 11% загального імпорту вугілля Японії в 2021 році. Згідно з даними Управління енергетичної інформації США, Японія імпортує майже все вугілля, яке вона споживає, що робить її третім найбільшим імпортером після Індії та Китаю.

"Нам потрібно буде знайти альтернативних постачальників, інакше ми зіткнемося з труднощами із забезпеченням вітчизняного вугілля, що може призвести до відключень електроенергії тощо. Нам потрібно уникати такої ситуації", – сказав перед цим міністр торгівлі Коічі Хагіуда.

Уряд до кінця квітня розробить комплексні та надзвичайні заходи проти зростання цін на нафту та інші енергоресурси.

За словами прем'єра, Японія координуватиме свої дії зі США та європейськими країнами щодо санкцій проти РФ.

Як пише Kyodo, японський уряд розширить коло осіб, які підлягають заморожуванню активів у Японії, приблизно до 550 із нинішніх 400, включно з президентом РФВолодимиром Путіним та його підлеглими.

Також Японія призупинить нові інвестиції.

Нагадаємо:

Євросоюз після погодження у четвер опублікував п’ятий пакет санкцій, який містить вугільне ембарго, що запрацює з серпня, а також закриття портів для російських кораблів з низкою винятків.

Економічна правда