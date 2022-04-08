Окупанти знищили архів Чорнобильської АЕС

фото: олександр Сирота

Багаторічний архів, який на Чорнобильській атомній електростанції збирали українці, знищено російськими окупаційними військами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Олександр Сирота.

"Це все, що лишилось від наших чорнобильських документів та архівів. Те, що ми збирали десятиріччями, якась *урва просто викинула в смітник", – написав він, додавши фото із залишками паперів у смітнику.

фото: Олександр сирота

Практично всі офісні приміщення в будівлях у зоні ЧАЕС суттєво пошкоджені, розбиті й повністю розкрадені, додали в ДАЗВ.

"Окупанти поцупили не лише майно держпідприємств, а й особисті речі працівників на їхніх робочих місцях. Розграбована та знищена у Чорнобилі сучасна аналітична лабораторію вартістю 6 млн євро.

Вона була унікальним комплексом із потужними аналітичними можливостями й могла надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, а також на стадії досліджень та розробки технологій", - заявляють у відомстві.

З приводу радіаційного фону загальні висновки поки "робити рано, маємо запустити систему АСКРО (якщо це буде можливо, об’їзду датчиків поки не було), щоб спиратися на факти". Але точкові виміри показали суттєві рівні для місцевості, в якій їх проводили, – зауважили в Держагентстві з управління Зоною.

Нагадаємо:

Раніше російські окупаційні війська покинули територію Чорнобильської АЕС на Київщині.

Економічна правда