Нова пошта призупиняє роботу у Донецькій області

З 9 квітня Нова пошта тимчасово призупиняє роботу відділень у Донецькій області.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НП.

Клієнтам компанії пропонується отримати відправлення та вантажі, що вже надійшли до відділень, сьогодні (8 квітня) якомога раніше. Всі відділення в регіоні працюватимуть за скороченим графіком.

Також відправлення та вантажі можна безкоштовно переадресувати на будь-яке працююче відділення або поштомат у інших областях України.

Нагадуємо:

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук та військові адміністрації закликали до евакуації мешканців Донецької та Луганської областей, доки є така можливість.