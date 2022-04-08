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Нова пошта призупиняє роботу у Донецькій області

П'ятниця, 8 квітня 2022, 11:38 - Ілля Колдомасов

З 9 квітня Нова пошта тимчасово призупиняє роботу відділень у Донецькій області.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НП.

Клієнтам компанії пропонується отримати відправлення та вантажі, що вже надійшли до відділень, сьогодні (8 квітня) якомога раніше. Всі відділення в регіоні працюватимуть за скороченим графіком.

Також відправлення та вантажі можна безкоштовно переадресувати на будь-яке працююче відділення або поштомат у інших областях України.

Нагадуємо:

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук та військові адміністрації закликали до евакуації мешканців Донецької та Луганської областей, доки є така можливість.

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Нова пошта
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