Понад 200 підприємств вже успішно евакуювались у безпечне місце
П'ятниця, 8 квітня 2022, 11:06 -
Вже 220 підприємств з різних регіонів України переміщено в західні області в рамках програми евакуації із зони бойових дій, з них 90 почали працювати.
Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев.
Він також додав, що станом на 8 квітня, загалом було подано 1500 заявки, з яких 471 вже подано на транспортування.
Заявку на релокацію можна подати за посиланням. Також Гетманцев попросив долучитися до логістики тих, хто може допомогти.
Нагадуємо:
Станом на 2 квітня, переміщених бізнесів було 150.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"