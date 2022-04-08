Понад 200 підприємств вже успішно евакуювались у безпечне місце

Вже 220 підприємств з різних регіонів України переміщено в західні області в рамках програми евакуації із зони бойових дій, з них 90 почали працювати.

Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев.

Він також додав, що станом на 8 квітня, загалом було подано 1500 заявки, з яких 471 вже подано на транспортування.

Заявку на релокацію можна подати за посиланням. Також Гетманцев попросив долучитися до логістики тих, хто може допомогти.

Нагадуємо:

Станом на 2 квітня, переміщених бізнесів було 150.