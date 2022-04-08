Всі розділи
Укр / Рус

В Уряді повідомляють про нову кібератаку на держоргани

П'ятниця, 8 квітня 2022, 10:46 - Ілля Колдомасов

Держспецзв'язку попереджає про нову кібератаку, яка діє шляхом поширення небезпечних електронних листів.

Про це йдеться у соцмережах відомства.

"Листи містять HTML-файл, відкриття якого призведе до створення на комп'ютері архіву з файлом під назвою "Щодо фактів переслідування та вбивства працівників Прокуратури з боку російських військових на тимчасово окупованих територіях.lnk". 

Його відкриття, у свою чергу, призведе до можливості хакерів отримати повний контроль над вашим комп'ютером і загрожує крадіжкою конфіденційної інформації, пошкодженням даних та комп’ютерних систем", - говориться у повідомленні.

Там додають, що така активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0010 (Armageddon). Ця група вже неодноразово здійснювала кібертаратаки як державні органи України, так і на країни ЄС.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

кібератака
Матеріали за темою
Втрати окупантів на кіберфронті: як Anonymous веде війну проти росіян і що це дає 7 квітня 2022, 12:00
Стали відомі подробиці кібератаки на Укртелеком 6 квітня 2022, 14:50
Нова кібератака: зловмисники використовують болючі для українців теми 4 квітня 2022, 21:33
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті