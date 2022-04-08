В Уряді повідомляють про нову кібератаку на держоргани

Держспецзв'язку попереджає про нову кібератаку, яка діє шляхом поширення небезпечних електронних листів.

Про це йдеться у соцмережах відомства.

"Листи містять HTML-файл, відкриття якого призведе до створення на комп'ютері архіву з файлом під назвою "Щодо фактів переслідування та вбивства працівників Прокуратури з боку російських військових на тимчасово окупованих територіях.lnk".

Його відкриття, у свою чергу, призведе до можливості хакерів отримати повний контроль над вашим комп'ютером і загрожує крадіжкою конфіденційної інформації, пошкодженням даних та комп’ютерних систем", - говориться у повідомленні.

Там додають, що така активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0010 (Armageddon). Ця група вже неодноразово здійснювала кібертаратаки як державні органи України, так і на країни ЄС.