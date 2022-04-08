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Turkish Airlines продовжила скасування авіарейсів до України, РФ і Білорусі

П'ятниця, 8 квітня 2022, 10:07 - Олексій Павлиш

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines оголосила про продовження скасування рейсів до України, РФ і Білорусі.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Наші рейси в Україну та з України скасовані до 15 травня 2022 року (включно). Наші рейси до/в Мінськ скасовані до 15 травня 2022 року, з/в Сочі скасовані до 18 квітня 2022 року, а з/в Ростов скасовані до 15 травня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

"Пасажири, чиї рейси скасовані, можуть скористатися правами, зазначеними на сторінці зривів рейсів, і виконувати свої операції через наш кол-центр, офіси продажів, мобільні додатки та веб-сайт", - пояснили в компанії.

Раніше авіакомпанія скасувала авіарейси в Україну, російські Ростов-на-Дону та Сочі до 10 квітня.

Економічна правда

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