Turkish Airlines продовжила скасування авіарейсів до України, РФ і Білорусі

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines оголосила про продовження скасування рейсів до України, РФ і Білорусі.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Наші рейси в Україну та з України скасовані до 15 травня 2022 року (включно). Наші рейси до/в Мінськ скасовані до 15 травня 2022 року, з/в Сочі скасовані до 18 квітня 2022 року, а з/в Ростов скасовані до 15 травня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

"Пасажири, чиї рейси скасовані, можуть скористатися правами, зазначеними на сторінці зривів рейсів, і виконувати свої операції через наш кол-центр, офіси продажів, мобільні додатки та веб-сайт", - пояснили в компанії.

Раніше авіакомпанія скасувала авіарейси в Україну, російські Ростов-на-Дону та Сочі до 10 квітня.

Економічна правда