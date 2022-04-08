У РФ бізнес-клієнти банків переходять на юані

Російські банки зафіксували різке зросання залишків на рахунках юросіб в юанях - у березні бізнес-клієнти активно переводили у юані кошти з рахунків у євро та доларах, а також відкривали нові рахунки саме у китайській валюті.

Про це пише "Комерсант" з посиланням на опитування серед великих банків.

Згідно з опитуванням видання серед великих банків, у березні їхні бізнес-клієнти почали активно відкривати рахунки в юанях, а також різко збільшувати залишки на рахунках у китайській валюті, у тому числі конвертуючи кошти з рахунків у доларах та євро.

"Зокрема, з початку року в Тінькофф-банку обсяг коштів на рахунках у юанях збільшився приблизно у вісім разів, у МТС-банку - вчетверо. За рік в Уральському банку реконструкції та розвитку (УБРіР) залишки на рахунках клієнтів зросли вчетверо, корпоративні клієнти МКБ - у кілька разів. У банку "Санкт-Петербург" у березні кількість відкритих корпоративних рахунків у юанях зросла майже в 3,5 рази, а кількість контрактів у китайській валюті подвоїлася", - пише "Комерсант".

Джерело видання у системно значимому банку каже, що у березні кожен третій новий валютний рахунок відкривався у юанях.

"Така динаміка пов'язана з санкціями щодо кількох великих державних та приватних банків, що обмежили переказ коштів в іноземні банки. А також із необхідністю пошуку нових партнерів для бізнесу, які могли б стати альтернативою європейським постачальникам", - вважають в УБРіР.

"В умовах обмежень багато компаній бачать проведення розрахунків у юанях більш стабільним і передбачуваним", - кажуть у МТС-банку.

Компанії акумулюють кошти "під мету виконання зобов'язань за укладеними зовнішньоторговельними контрактами", додали в МКБ.

"Частина клієнтів переводять взаєморозрахунки з китайськими компаніями з доларів на юані, частина відразу починає працювати в цій валюті на прохання постачальника", - кажуть у Тінькофф-банку.

"Обмеження та відмова західних контрагентів продовжувати роботу з російськими бізнесменами змінили звичні рухи товарів та послуг, але російські імпортери оперативно перебудовуються та пристосовуються, каже директор департаменту зовнішньоторговельних операцій банку "Санкт-Петербург" Сергій Норіцін.

"Російські компанії і в минулому щільно працювали з Китаєм, але все ж таки віддавали перевагу розрахункам у доларах США для покриття валютних ризиків та швидкості платежів",- зазначає керівник практики по роботі з фінансовими установами КПМГ Вугар Алієв.

За даними Тінькофф-банку, минулого року частка платежів бізнесу в юанях до Китаю становила 15-25%, зараз досягла 25-30% за кількістю платежів та 30-40% за сумою.

Серед компаній, які використовують юані у розрахунках, переважно імпортери, кажуть у МКБ.

У Тінькофф-банку зазначають, що на розрахунки у юанях переходять компанії, які займаються оптовою торгівлею.

Економічна правда