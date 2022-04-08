Волонтери створили каталог з українськими компаніями, що працюють на західному ринку
Ініціативна група запустила сайт Spend with Ukraine, на якому розмістила каталог з українськими компаніями, стартапами та брендами, що працюють на західних ринках.
"Ми запустили глобальну кампанію spendwithukraine, зібравши видатні українські компанії, які роблять продукти на західні ринки", – йдеться у повідомленні.
Платформа має на меті закликати іноземців підтримувати і купувати український продукт.
Компанії поділені на вісім категорій: гаджети, продуктивність, освіта, креативність, лайфстайл, мода, дім, послуги.
Серед представлених компаній та брендів – Ajax Systems, Petcube, Delfast, Grammarly, MacPaw, Readdle, Preply, Reface, BetterMe, DressX, Depositphotos, Fuel Finance, YouScan, Katimo, Etnodim, Syndicate, Gunia Project, Mahno, Bevza, Kachorovska, Banda, Fedoriv, Radioaktive та інші.
Економічна правда
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