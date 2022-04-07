Шмигаль очікує отримати частину заморожених російських золотовалютних резерви протягом півроку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче отримати частину коштів від заарештованих російських активів на Заході вже протягом найближчих півроку.

Про це він сказав у своєму зверненні, передає Інтерфакс-Україна.

"Створено робочу групу, яка вже активно працює за декількома напрямами. По-перше, це арешт російських активів на Заході та передача цих коштів Україні", - сказав він, додавши, що єдиної процедури, як це можна зробити не існує, тому з кожною країною Україна працює окремо.

"Але частину цих коштів ми хочемо отримати вже протягом найближчих півроку, щоб почати швидко відновлювати нашу країну", - резюмував Шмигаль.

Нагадуємо:

Близько половини золотовалютних резервів центробанку заморожено через санкції заходу у відповідь на російське вторгнення в Україну.