Шмигаль очікує отримати частину заморожених російських золотовалютних резерви протягом півроку
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче отримати частину коштів від заарештованих російських активів на Заході вже протягом найближчих півроку.
Про це він сказав у своєму зверненні, передає Інтерфакс-Україна.
"Створено робочу групу, яка вже активно працює за декількома напрямами. По-перше, це арешт російських активів на Заході та передача цих коштів Україні", - сказав він, додавши, що єдиної процедури, як це можна зробити не існує, тому з кожною країною Україна працює окремо.
"Але частину цих коштів ми хочемо отримати вже протягом найближчих півроку, щоб почати швидко відновлювати нашу країну", - резюмував Шмигаль.
Нагадуємо:
Близько половини золотовалютних резервів центробанку заморожено через санкції заходу у відповідь на російське вторгнення в Україну.
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