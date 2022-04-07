Білорусь теж вирішила розплачуватись за боргами рублями

Уряд Білорусі разом із Нацбанком вирішив, що розраховуватиметься за своїми боргами перед Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку та Північним інвестиційним банком у білоруських рублях.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Зазначається, що виплати здійснюватимуть за офіційним курсом білоруського рубля до відповідної іноземної валюти на дату платежу.

"Це вимушений захід, оскільки Білорусь обмежена у розрахунках із західними кредиторами в доларах США та євро через введені санкції, а також аналогічними діями вищеперелічених організацій щодо припинення розрахунків за своїми зобов'язаннями", - наголошується в повідомленні.

Нагадуємо:

ЄБРР офіційно оголосив про припинення фінансування проектів у Білорусі на початку квітня, СБ оголосив про припинення фінансових операцій щодо проектів у республіці на початку березня.