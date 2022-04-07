Всі розділи
Укр / Рус

Білорусь теж вирішила розплачуватись за боргами рублями

Четвер, 7 квітня 2022, 20:48 - Ілля Колдомасов

Уряд Білорусі разом із Нацбанком вирішив, що розраховуватиметься за своїми боргами перед Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку та Північним інвестиційним банком у білоруських рублях.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Зазначається, що виплати здійснюватимуть за офіційним курсом білоруського рубля до відповідної іноземної валюти на дату платежу.

"Це вимушений захід, оскільки Білорусь обмежена у розрахунках із західними кредиторами в доларах США та євро через введені санкції, а також аналогічними діями вищеперелічених організацій щодо припинення розрахунків за своїми зобов'язаннями", - наголошується в повідомленні.

Нагадуємо:

ЄБРР офіційно оголосив про припинення фінансування проектів у Білорусі на початку квітня, СБ оголосив про припинення фінансових операцій щодо проектів у республіці на початку березня.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Білорусь
Матеріали за темою
НПЗ Білорусі скоротили переробку нафти вдвічі 7 квітня 2022, 18:08
БЕБ і ДБР запобігли експорту продовольства до Білорусі на 500 тисяч доларів 4 квітня 2022, 14:35
IKEA через війну відмовилась від української деревини – "Схеми" 4 квітня 2022, 13:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті