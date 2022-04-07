У РФ продовжить знижуватися видобуток нафти

Видобуток нафти в РФ за підсумками квітня може знизитися на 4-5% до березня через зміну логістики та можливі проблеми зі страхуванням та використанням судів.

Про це повідомив віце-прем'єр Олександр Новак, повідомляє Інтерфакс.

"У нас буде коригування обсягів видобутку дійсно у квітні у бік зменшення, ми це бачимо, тому що змінюється логістика, і фінансові проблеми будуть пов'язані зі страхуванням, із використанням судів. Все це, звичайно, вносить свої корективи, тому у квітні у нас буде коригування", - повідомив він.

Віце-прем'єр також додав, що це питання компанії вирішуватимуть самостійно.

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Ціни на нафту різко впали на даних про несподіване зростання запасів у США та інформацію про плани вивільнення сировини із стратегічних резервів країнами Міжнародного енергетичного агентства.

Середньодобовий видобуток нафти з конденсатом у Росії станом на 3 квітня становить близько 1,4 мільйона тонн, що на 3,9% менше, ніж у березні.