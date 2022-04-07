Всі розділи
Укр / Рус

У РФ продовжить знижуватися видобуток нафти

Четвер, 7 квітня 2022, 20:21 - Ілля Колдомасов

Видобуток нафти в РФ за підсумками квітня може знизитися на 4-5% до березня через зміну логістики та можливі проблеми зі страхуванням та використанням судів.

Про це повідомив віце-прем'єр Олександр Новак, повідомляє Інтерфакс.

"У нас буде коригування обсягів видобутку дійсно у квітні у бік зменшення, ми це бачимо, тому що змінюється логістика, і фінансові проблеми будуть пов'язані зі страхуванням, із використанням судів. Все це, звичайно, вносить свої корективи, тому у квітні у нас буде коригування", - повідомив він.

Віце-прем'єр також додав, що це питання компанії вирішуватимуть самостійно.

Нагадуємо:

Ціни на нафту різко впали на даних про несподіване зростання запасів у США та інформацію про плани вивільнення сировини із стратегічних резервів країнами Міжнародного енергетичного агентства.

Середньодобовий видобуток нафти з конденсатом у Росії станом на 3 квітня становить близько 1,4 мільйона тонн, що на 3,9% менше, ніж у березні.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

нафта
Матеріали за темою
"Лукойл" може зупинити свої НПЗ у РФ через санкції: виник дефіцит потужностей для зберігання мазуту 7 квітня 2022, 17:10
Ціни на нафту впали до 100 доларів 7 квітня 2022, 13:46
Китайські компанії оплачують вугілля та нафту з Росії юанями – Bloomberg 7 квітня 2022, 13:08
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті