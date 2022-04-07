США ввели нові експортні обмеження для російських авіакомпаній

Міністерство торгівлі США повідомило про обмеження на експорт, що поширюється на компанії "Аерофлот", Utair та Azur air.

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

Мінторг розпорядився скасувати експортні привілеї, це пов'язано з порушеннями з їхнього боку заходів з експортного контролю, запроваджених Мінторгом США.

Російські авіакомпанії, на думку Мінторгу США, під час здійснення авіарейсів використовували літаки, які підпадають під обмеження, затверджені раніше проти РФ Бюро промисловості та безпеки при американському Міністерстві торгівлі. Претензії Мінторгу США стосуються і внутрішніх, і міжнародних рейсів.

Розпорядження міністерства діятиме 180 днів, а потім у разі потреби може бути продовжене.

Економічна правда