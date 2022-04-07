Реєстрації вживаних автомобілів з початку війни обвалилися на 75%

Укравтопром

Українці у березні 2022 року в умовах війни зареєстрували 8,3 тисячі легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що на 76% менше, ніж у березні 2021 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

"Це набагато менше, ніж роком раніше, однак такий результат у 15 разів перевищив показник березневого ринку нових легкових авто", – йдеться у повідомленні асоціації.

Реєстрація нових легкових авто в березні-2022 становила 546 одиниць, що в 16,5 разів менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем березня поточного року став Volkswagen Golf із реєстрацією 484 машини, другий результат у Renault Megane – 472 од, на третьому місці Volkswagen Passat – 422 розмитнених та зареєстрованих авто.

Продовжує список Skoda Octavia (339 од.), замикає п'ятірку лідерів Ford Focus із результатом 217 одиниць.

З урахуванням березневих реєстрацій загалом у січні-березні українські номери отримали майже 69 тис. вживаних машин, завезених з інших країн. У першому кварталі минулого року в Україні було зареєстровано 87,7 тис. одиниць ввезених з-за кордону вживаних іномарок.