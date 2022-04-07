2/3 українських молокопереробних підприємств відновили роботу

60-65% молокопереробних підприємств відновили роботу після вимушеної призупинки внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє асоціація "Спілка молочних підприємств України".

На думку членів асоціації, імпорт молокопродуктів в Україну недоцільний, оскільки відновлення роботи двох третіх підприємств галузі з урахуванням призначених для експорту запасів молокопродуктів дає змогу забезпечити потреби внутрішнього ринку.

Асоціація прогнозує, що виробництво молока-сировини в Україні з розрахунку на душу населення у 2022 році зросте на 8% порівняно з 2021 роком – із 212 кг до 229 кг.

Після початку війни Кабмін вніс до переліку товарів критичного імпорту, молоко та молочні продукти. СМПУ вважає, що внесення молочних продуктів до списків критичного імпорту – "це марна витрата дорогоцінних валютних коштів".

Економічна правда