Україна очікує на 7 мільярдів євро підтримки від партнерів, 3 мільярди вже отримала

Україна у ході перемовин з країнами-партнерами очікує отримати близько 7 млрд євро зовнішньої фінансової допомоги, при цьому з них 3 млрд євро вже переказані в Україну.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів під час брифінгу в Українському кризовому медіацентрі.

Він зазначив, що від початку війни уряд вже здійснив секвестр на 180 млрд грн.

Наразі з метою отримання зовнішнього фінансування основні перемовини тривають з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком щодо створення колективного механізму допомоги Україні.

Наприклад, Світовий банк створює трастовий фонд, внески в який може зробити будь-яка країна. З МВФ обговорюється можливість передачі спеціальних прав запозичення від країн, які отримали ці кошти для реагування на пандемію COVID-19. Україна зможе їх отримати або у вигляді гранту (безповоротна допомога), або кредиту.

Крім того, уряд веде двосторонні перемовини з низкою країн. Зокрема, вже є домовленості щодо отримання 500 млн доларів від Канади, у четвер була підписана угода з Німеччиною на суму 150 млн євро, минулого тижня – з урядом Франції на суму 300 млн євро.

"На сьогодні йдеться про загальну суму близько 7 млрд євро, з них отримали вже близько 3 млрд євро", - сказав Марченко.