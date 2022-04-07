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Підтримка Росією рубля виснажує її військовий потенціал – Мінфін США

Четвер, 7 квітня 2022, 17:32 - Дана Гордійчук

Спроби Росії підтримати курс рубля зрештою вичерпають її ресурси для ведення війни проти України.

Про це заявив в інтерв’ю CNN заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

"Ми працювали з нашими європейськими союзниками та партнерами, щоб спільно запровадити низку руйнівних санкцій проти російської економіки. І через це вони беруть гроші, які заробляють від продажу ресурсів за кордоном, і змушують своїх експортерів повертати свою виручку їх у Росію, і купувати рублі", – сказав Адейемо.

Він додав, що "щоразу, коли вони беруть долари чи євро, і повертають їх у Росію, чи змушують свої компанії купувати рублі, це виснажує їхні ресурси для продовження війни".

Адейемо не відповів прямо, чи повинна Європа припинити купувати газ у Росії. Але він зазначив, що Європа має "зобов’язання відключитися від російської енергетики, що вони і почали робити", посилаючись на пропозицію заборонити російське вугілля, озвучену в середу.

Наразі робота Мінфіну зосереджена на тому, щоб попередити ухилення від санкцій і переслідувати "російську військову машину", зокрема – її аерокосмічну та військову промисловість, додав Адейемо.

"Для нас головне – переконатися, що ми робимо це таким чином, щоб завдати шкоди російській економіці більше, ніж нашій економіці", – наголосив він.

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РФ санкції
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Економічна правда
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