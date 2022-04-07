"Лукойл" може зупинити свої НПЗ у РФ через санкції: виник дефіцит потужностей для зберігання мазуту

На тлі західних санкцій через дефіцит потужностей для зберігання мазуту другий найбільший російський нафтопереробник "Лукойл" може зупинити нафтопереробні заводи.

Про це пише "Комерсант" з посиланням на лист глави та співвласника компанії Вагіта Алекперова віце-прем'єру РФ Олександру Новаку від 25 березня.

Зазначається, що "Лукойл" попередив про можливі наслідки для видобутку та переробки у зв'язку із західними санкціями.

У листі йдеться, що внаслідок санкцій "у переробці відбулося різке зниження обсягів відвантаження мазуту і, як наслідок, утворення надлишку даного палива у сховищах".

Глава "Лукойла" заявляє, що заповнення сховищ може призвести до зупинки НПЗ та зниження виробництва палива.

Аби уникнути цього, "Лукойл" хоче перенаправити надлишок мазуту на ТЕЦ та пропонує тимчасово скасувати високі штрафи за негативний вплив на екологію.

Такі самі послаблення потрібні й для спалювання нафтового газу, який може збільшитися через тимчасову неможливість продавати за кордон скраплені вуглеводневі гази, додають в компанії.

Нафтокомпанія володіє чотирма НПЗ у Росії і є другим після "Роснафти" найбільшим нафтопереробником у РФ, у 2021 році вона переробила близько 43 млн тонн нафти.

"Комерсант" додає, що труднощі з логістикою та оплатою поставок ускладнили поставки мазуту з РФ - у березні його експорт знизився в 1,5 раза порівняно з лютим.

При цьому, резервуарний парк на НПЗ та нафтобазах досить обмежений - ля зберігання мазуту підходять не всі резервуари, бо потрібне використання підігрівачів та додаткової теплоізоляції.

Економічна правда