Всі розділи
Укр / Рус

Мільярдер Баффет став найбільшим акціонером виробника комп'ютерів HP

Четвер, 7 квітня 2022, 16:30 - Олексій Павлиш

Компанія мільярдера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway купила більше 11% акцій виробника комп'ютерів та принтерів HP.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на дані на сайті Комісії з цінних паперів та бірж США.

Пакет, до якого входить майже 121 млн акцій, коштує близько 4,2 млрд доларів.

Після новини про покупку з боку Berkshire Hathaway акції HP 6 квітня на постмаркеті зросли на 10%, до 38 дол. 

Станом на 14:23 за київським часом акції HP на премаркеті зростали на 13,75% і торгувалися по $39,71.

Це придбання зробило Berkshire Hathaway найбільшим акціонером HP, зазначає WSJ.

До цього найбільшими інвесторами компанії були Vanguard Group і BlackRock, частки яких становили майже 11% і трохи більше 10% відповідно, пише видання з посиланням на дані S&P Global Market Intelligence.

Баффет займає п'яту сходинку в рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes 2022 року. Його статки на момент складання списку оцінювалися в $118 млрд.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

HP компанії Баффет
Матеріали за темою
Ноутбуки HP з 2015 року шпигували за своїми господарями 13 травня 2017, 18:07
HP купить у Samsung бізнес з виробництва принтерів за мільярд доларів 12 вересня 2016, 15:15
HP Tech Ventures цікавиться українськими стартапами 22 липня 2016, 19:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті