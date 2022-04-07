Україна отримає 150 мільйонів євро кредиту від німецького держбанку KfW

фото: міністерство фінансів

Міністерство фінансів України і німецький держбанк "Кредитна установа для відбудови" (KfW) підписали 7 квітня кредитну угоду на суму 150 млн євро.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Угоду про надання кредиту в розмірі 150 млн євро підписали міністр фінансів Сергій Марченко та директор KfW по регіону Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія Олаф Цимелька.

"Я хочу подякувати представникам Уряду Федеративної Республіки Німеччина та KfW за їхню підтримку у цей вирішальний для України період.

Надані кошти дозволять зміцнити фінансову систему нашої країни, а також продовжити реалізацію державних програм з підтримки малого та середнього бізнесу в Україні", - зазначив під час підписання Сергій Марченко.

Відповідно до умов угоди кредит надається строком на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення основної суми кредиту - 5 років) за плаваючою процентною ставкою з можливістю конверсії на фіксовану ставку після повної виплати кредиту.

Кредитні кошти надаються в рамках проєкту "ММСП-Фінансування Covid-19" і будуть спрямовані до держбюджету на рефінансування витрат, понесених в рамках державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%".

Економічна правда