Російська залізниця знову прострочила платіж з виплат євробондів
Четвер, 7 квітня 2022, 14:08 -
Російська залізниця має технічні проблеми з виплатами за зовнішнім боргом і не змогла погасити випуск доларових єврооблігацій вчасно.
Про це повідомила сама компанія, передає Інтерфакс.
Так, компанія мала 5 квітня погасити випуск єврооблігацій номінальним обсягом близько 605 млн дол і виплатити накопичений дохід за ним.
Емітент єврооблігацій, RZD Capital, не зміг отримати кошти на виплати.
Нагадуємо:
Раніше Російська залізниця не змогли вчасно провести купонні виплати з єврооблігацій, номінованих у рублях, швейцарських франках та британських фунтах.
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