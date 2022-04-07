Російська залізниця знову прострочила платіж з виплат євробондів

Російська залізниця має технічні проблеми з виплатами за зовнішнім боргом і не змогла погасити випуск доларових єврооблігацій вчасно.

Про це повідомила сама компанія, передає Інтерфакс.

Так, компанія мала 5 квітня погасити випуск єврооблігацій номінальним обсягом близько 605 млн дол і виплатити накопичений дохід за ним.

Емітент єврооблігацій, RZD Capital, не зміг отримати кошти на виплати.

Нагадуємо:

Раніше Російська залізниця не змогли вчасно провести купонні виплати з єврооблігацій, номінованих у рублях, швейцарських франках та британських фунтах.