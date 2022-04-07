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Китайські компанії оплачують вугілля та нафту з Росії юанями – Bloomberg

Четвер, 7 квітня 2022, 13:08 - Економічна правда

Деякі китайські імпортери перейшли на оплату імпорту російського вугілля та нафти у юанях.

Про це пише Bloomberg.

Декілька китайських фірм використали місцеву валюту для купівлі російського вугілля в березні, щоб отримати його вже у квітні. Продавці російської нафти також запропонували покупцям із КНР можливість платити у юанях. Сировина, придбана за місцеву валюту, надійде до КНР у травні.

Рішення про перехід на юань у торгівлі енергоресурсами було ухвалено через економічні санкції. Вони ускладнюють міжнародні грошові перекази із Росією після відключення деяких банків країни від системи SWIFT.

Минулого року Росія стала другим за величиною постачальником вугілля для Китаю.

Раніше стало відомо, що державні нафтопереробні компанії Китаю продовжують купувати російську нафту за чинними контрактами, але відмовляються укладати нові. Не допомагають навіть значні знижки, які пропонують постачальники.

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Китай вугілля нафта Росія юань
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