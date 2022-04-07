Україну відновлюватимуть у три етапи: перший вже триває

План відновлення України складається з трьох етапів, перший із яких, оперативне відновлення зруйнованих об’єктів, вже розпочався.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв’ю ВВСNews Україна.

"Ми вже оголосили цей план. Називатимемо його U-24. Це план відновлення України. Буде відповідний фонд відновлення, яке відбуватиметься у три стадії", – розповів голова уряду.

Перший етап – це оперативне тимчасове відновлення зруйнованих об'єктів тимчасово. Він вже триває в українських містах.

Другий етап – це швидке відновлення відразу після завершення бойових дій. Передусім потрібно буде відновити постачання води й електрики, аби люди могли забезпечити своє існування на зруйнованих територіях, зауважив Шмигаль.

На третьому етапі настане повноцінне відновлення наших міст, містечок, будівель, інфраструктури і країни в цілому.

"Цей етап буде найбільш витратним, найбільш тривалим, але ми хочемо втілити його дуже швидко", – розповів прем’єр. Він зазначив, що відбудова має тривати паралельно з політичними процесами входження України до Європейського Союзу, як нещодавно було написано у Версальській декларації.