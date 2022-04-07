У Росії виник дефіцит контактних лінз

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У Росії виник дефіцит найпопулярніших контактних лінз Acuvue, на частку яких припадає половина імпорту цієї продукції в країну.

Про це пише "Комерсант".

Виробник американська Johnson&Johnson на тлі високого попиту обмежила відвантаження мережам, фактично ввівши квотування, щоб уникнути "вимивання" товару. Через проблеми з логістикою збільшилися терміни постачання лінз та інших компаній, включаючи Bausch&Lomb, CooperVision, Alcon.

У мережі "Оптік Сіті" лінзи Acuvue оформляються тільки по передзамовленню, йдеться на сайті сервісу. В інтернет-магазині "Очкарик" обіцяють доставити лінзи до пункту самовивозу на початку травня. У кол-центрах обох мереж повідомили, що очікують на постачання наприкінці квітня.

Обмеження в постачаннях відбуваються на тлі підвищеного попиту на лінзи, тому що росіяни купують продукцію про запас на тлі стрибків курсу валют. Так, у "Айкрафт оптиці" попит у березні рік до року зріс у 1,5–2 рази, у "Інтероптиці" – у 2–2,5 рази, у "Щасливому погляді" – у 3–4 рази. При цьому, за даними Інтероптики, ціни на лінзи в березні вже зросли на 15-20%. Виробник Acuvue збільшив на 25% оптові ціни на наступну закупівлю, призначену на 18 квітня.

Дефіцит збільшуватиметься, вважають учасники ринку, а ціни продовжать зростати.