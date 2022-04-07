"У нас немає іншого виходу": виробник фарб Hempel йде з Росії

Данська компанія Hempel, що виробляє лакофарбові покриття, оголосила про те, що йде з російського ринку.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Hempel A/S оголошує про остаточне закриття своєї діяльності в Росії. Рішення про вихід з'явилося після оголошення Hempel 1 березня про призупинення всіх видів діяльності в Росії.

Після стратегічного перегляду своєї присутності в Росії компанія вирішила розпочати контрольований вихід з Росії і розглядає різні сценарії. Hempel працює в Росії з 1996 року і налічує там 124 співробітника", - йдеться у заяві.

Раніше Hempel оголосила про припинення своєї діяльності в Росії, зокрема про припинення всіх поставок в РФ та з РФ, припинення прийому замовлень в Росії та завершення закриття виробництва в Ульяновську.

"Ми з глибоким сумом спостерігаємо, як продовжується війна в Україні. У березні ми призупинили нашу діяльність у Росії через дедалі складнішу торговельну ситуацію. Зараз ми прийняли рішення відійти від нашого бізнесу в Росії.

Ми зробимо все можливе, щоб забезпечити майбутнє працевлаштування наших колег в Росії, і ми дякуємо їм за їх віддану службу Hempel. Наша увага продовжує зосереджуватися на підтримці та безпеці наших співробітників у регіоні, і, хоча ми шкодуємо про такий результат, ми вважаємо, що у нас немає іншого виходу", – заявив Ларс Петерссон, президент групи та генеральний директор Hempel.

"Hempel продовжує стежити за розвитком подій і завжди дотримується міжнародних правил і санкцій", - додали в компанії.

Економічна правда