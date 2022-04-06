Два найзаможніші російські олігархи вперше потрапили у санкційний список

Владімір Потанін і Леонід Міхельсон, два найзаможніших росіянина, вперше потрапили у санкційний список у Канаді, але на відміну від США чи ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на сайт уряду.

Британія також у середу додала Міхельсона, другого за статками росіянина. Дотепер вони не перебували у жодному санкційному списку західних країн. Окремі фахівці пояснюють це роллю олігархів у великих металургійних та енергетичних компаніях.

Потанін зі статками у 27,1 млрд доларів є найзаможнішою людина РФ. Він – президент корпорації Норільськ Нікель, яка відповідає за 40% світових поставок паладіуму та 10% обробленого нікелю. Також він володіє часткою у російській компанії Петровакс Фарм.

Міхельсон займає друге місце у Росії за статками з позначкою у 24,7 млрд доларів. Мільярдер є СЕО та акціонером Новатек – найбільшої приватної газової компанії РФ.

Канада додала двох мільярдерів до свого санкційного списку разом із Віктором Вексельбергом, Кіріллом Шамаловим, Дмітрієм Пумпянським і Вадімом Мошковичем.

Раніше видання оцінило, що половина найзаможніших досі не потрапили під жодні обмеження з боку ЄС, США чи Британії, і зібрало їхні імена та інформацію про активи.